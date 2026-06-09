09 Июня 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителю Серова вынесли приговор за убийство цыганской семьи 26 лет назад

Сысертский районный суд вынес приговор жителю Серова Виктору Бороздину, признав виновным в убийстве цыганской семьи 26 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Преступление было совершено в Арамиле в ночь на 27 сентября 1999 года во дворе частного дома по улице Чапаева. Причиной стала личная неприязнь к супружеской паре. Установлено, что вместе с соучастником Бороздин приехал к дому знакомых, на лай собаки вышел хозяин дома и впустил мужчину во двор, после чего его застрелили из пистолета Макарова.

На шум вышла супруга убитого, после чего визитеры расправились и с ней. После они обыскали дом и, убедившись, что там никого нет, скрылись. Однако, в доме спряталась 9-летняя дочь погибших, что и спасло ей жизнь.

В ходе осмотра места преступления в доме убитых оперативники обнаружили наркотические средства. Однако причастность погибших к наркоторговле не установлена.

"Раскрыть особо тяжкое преступление прошлых лет удалось благодаря баллистической и дактилоскопической экспертизам. Следы совпали с доказательствами по другому уголовному делу, которое было рассмотрено Челябинским областным судом", - отметили в пресс-службе.

В суде Бороздин свою вину так и не признал, сославшись на алиби. Он заявил, что в день убийства покупал лошадей в другом населенном пункте, а его отпечаток мог остаться в доме ранее, поскольку он был знаком с погибшими и бывал у них в гостях. Однако алиби подсудимого в суде не подтвердилось. На основании совокупности представленных доказательств, включая баллистическую экспертизу и показания свидетелей, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого.

Суд признал Виктора Бороздина виновным в убийстве двух человек. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 19 лет 4 месяцев колонии строгого режима.

Потерпевшая гражданский иск в рамках уголовного дела не заявляла. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Серов, емья, убийство, приговор, суд


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