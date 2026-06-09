09 Июня 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России ужесточили правила владения SIM-картами и защиты детей

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который меняет правила работы мобильной связи в России. Документ стал частью второго пакета мер правительства против кибермошенников. Теперь закон позволяет родителям или опекунам официально сообщать оператору, что номером пользуется ребенок. В таком уведомлении взрослые укажут возраст несовершеннолетнего, чтобы компания ограничила доступ к вредному контенту и защитила детей от телефонных аферистов. Правительство России позже подготовит точный список правил для таких "детских" тарифов, пишет РИА Новости.

Также закон наносит удар по использованию одноразовых SIM-карт, которые популярны у преступников. Теперь абонент сможет расторгнуть договор и окончательно отказаться от номера только через 90 дней после его покупки. Если человек захочет закрыть сим-карту раньше этого срока, оператор просто приостановит оказание услуг и перестанет списывать деньги, но не аннулирует сам контракт. Власти ввели эту норму, чтобы мошенники не могли быстро менять номера и скрываться от полиции. 

Ранее Госдума смягчила правила использования мобильной связи для семей: теперь родители могут, но не обязаны сообщать оператору, что их SIM-картой пользуется ребенок. Изначально власти планировали сделать такую регистрацию принудительной для автоматической фильтрации контента, однако в итоге решили оставить этот вопрос на усмотрение самих граждан. 

Теги: SIM-карта, связь, дети


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