09 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге будут судить подростка-мигранта за хищение денег у вдовы участника СВО

В Екатеринбурге будут судить 17-летнего иностранца, обвиняемого в хищении денег у вдовы участника СВО. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый, проживая в Казани, добровольно вступил в преступную группу и, по указанию ее главы, полученному через мессенджер, вместе с 21-летним подельником прибыл в Ирбит. До этого вдову уже ввели в заблуждение мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они уговорили ее снять со счетов свои сбережения, а обвиняемый с подельником выступали в роли "курьеров".

Встретившись с потерпевшей, несовершеннолетний назвал условный пароль и получил от нее наличными около 2,5 млн рублей. С этими деньгами сообщники уехали в Екатеринбург, где в дальнейшем должны были передать похищенные средства иным соучастникам. Однако этого фигурантам сделать не удалось, так как об их действиях уже знала полиция, которая задержала их в уральской столице. "Курьеров" доставили в Ирбит для проведения следственных мероприятий. Похищенные обманным путем деньги изъяты и возвращены женщине.

В отношении подростка собрано достаточно доказательств, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении 21-летнего подельника выделено в отдельное производство.

"Данного "клиента" вычислили и задержали в ходе оперативно-розыскной комбинации оперуполномоченные ГУ МВД области. Учитывая, что фигурант дела на момент, когда его брали был несовершеннолетним, собранные материалы и самого любителя чужих денег сыщики передали в региональный СКР", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, с начала года свердловским гарнизоном полиции было раскрыто 296 краж с банковских счетов граждан и 586 различного рода мошенничеств. Только по фактам афер полицией возбуждено 1 тыс. 594 уголовных дела. Именно по этой причине проблема обмана граждан в Свердловской области, как и в других регионах, по-прежнему останется более чем актуальной.

"Молодежи совет один: не поддавайтесь на провокации о легком заработке, он может слишком дорого обойтись для вашей собственной судьбы и карьеры. А законопослушным людям иной совет: под каким бы предлогом ни пытались к вам забраться в душу и "надавить на больное", непосредственно связанное с личными сбережениями или банковскими вкладами, в том числе по теме СВО - наберитесь сил сказать "жуликам-доброжелателям" решительное "Нет!" и положите трубку. Это единственное, что спасет вас от финансовых потерь", - добавил полковник Горелых.

Теги: Екатеринбург, СВО, подросток-мигрант, хищение, вдова


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