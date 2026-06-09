Евросоюз хочет запретить въезд всем российским военным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой закрыть границы Евросоюза для граждан России, которые служили в армии с начала спецоперации. Она подчеркнула, что Брюссель впервые выдвигает подобное предложение на официальном уровне. По задумке европейских властей, такая мера лишит участников боевых действий на Украине возможности посещать страны ЕС. Глава ведомства прямо заявила, что Европа должна оставаться закрытой для всех, кто причастен к текущему военному конфликту, пишет РИА Новости.

Если страны Евросоюза одобрят это предложение, то сам факт службы в Вооруженных силах России после февраля 2022 года станет причиной для отказа во въезде. Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС обязан занять жесткую позицию и ограничить передвижение российских военных по своей территории.

Таким образом, европейские политики планируют создать новый барьер, который закроет доступ в страны содружества огромному числу россиян из-за их профессиональной деятельности в период проведения СВО.

Ранее на заседании петербургского парламента Виктор Перов из партии "Социальная защита" предложил завершить конфликт на Украине с помощью ядерного удара по "сторонникам Бандеры". Политик призвал депутатов направить соответствующее обращение президенту, утверждая, что только такая радикальная мера заставит противника подписать мир.