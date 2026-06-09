09 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области ожидается подъем рек из-за сильных дождей

В Свердловской области из-за затяжных ливней ожидается подъем уровня рек. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, экстренные службы и муниципалитеты переведены в режим готовности.
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Из-за прогнозируемых сильных дождей на Среднем Урале объявлено оперативное предупреждение. По прогнозам, с 10 по 15 июня ожидается интенсивное поступление воды в реки и водохранилища региона. Местами подъемы могут быть кратковременными, но интенсивными. Возможно подтопление низменных участков местности и увеличение сброса воды из водохранилищ.

Особое внимание уделено ситуации в пяти ливнеопасных районах, включая Нижний Тагил, Ревду, Невьянск, Кушву и Кытлым, а также семи рекам: Нейве, Серге, Сысерти, Исети, Тагилу, Ивделю и Чусовой. Главы муниципалитетов и владельцы гидротехнических сооружений уже получили предписания взять гидрологическую обстановку под свой личный контроль.

На объектах организовано круглосуточное наблюдение. Проверяются дублирующие системы связи и оповещения населения, координируются действия по безопасному пропуску дождевого паводка.

Свердловчан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей. По всем вопросам, связанным с паводком, можно обращаться по следующим телефонам:

  • 112 – единый номер вызова экстренных служб,
  • 101 – пожарно-спасательная служба МЧС России,
  • +7 (343) 262-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что этой весной на Среднем Урале из-за паводка разрушился мост через реку Тура.

Теги: дожди, реки, паводок, Свердловская область


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