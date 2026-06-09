В Свердловской области ожидается подъем рек из-за сильных дождей

В Свердловской области из-за затяжных ливней ожидается подъем уровня рек. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, экстренные службы и муниципалитеты переведены в режим готовности.

Из-за прогнозируемых сильных дождей на Среднем Урале объявлено оперативное предупреждение. По прогнозам, с 10 по 15 июня ожидается интенсивное поступление воды в реки и водохранилища региона. Местами подъемы могут быть кратковременными, но интенсивными. Возможно подтопление низменных участков местности и увеличение сброса воды из водохранилищ.

Особое внимание уделено ситуации в пяти ливнеопасных районах, включая Нижний Тагил, Ревду, Невьянск, Кушву и Кытлым, а также семи рекам: Нейве, Серге, Сысерти, Исети, Тагилу, Ивделю и Чусовой. Главы муниципалитетов и владельцы гидротехнических сооружений уже получили предписания взять гидрологическую обстановку под свой личный контроль.

На объектах организовано круглосуточное наблюдение. Проверяются дублирующие системы связи и оповещения населения, координируются действия по безопасному пропуску дождевого паводка.

Свердловчан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей. По всем вопросам, связанным с паводком, можно обращаться по следующим телефонам:

112 – единый номер вызова экстренных служб,

101 – пожарно-спасательная служба МЧС России,

+7 (343) 262-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что этой весной на Среднем Урале из-за паводка разрушился мост через реку Тура.