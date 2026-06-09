Politico: Между ЕС и Украиной разногласия по евроинтеграции

Стремление украинских властей ускорить вступление в ЕС порождает трения между Киевом и некоторыми европейскими столицами. Несмотря на публичное заявление о начале переговоров по первому кластеру переговоров уже 15 июня, Украина выражает опасения, что ее заявка может быть фактически поставлена на паузу из-за противодействия ряда стран ЕС, пишет Politico.

Брюссель ж выражает обеспокоенность темпами проведения реформ на Украине. А Франция и Германия вообще не готовы к полномасштабному вступлению Украины, предлагая вместо этого статус ассоциированного члена и другие промежуточные варианты. Как недовольно отметил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, Киеву предлагают "все, кроме самого членства". Украина не отвергает эти предложения категорически, но требует более четких гарантий конечного результата - что ее непременно примут. Желательно еще знать, когда именно, и чтобы поскорее.

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос обозначила два возможных сценария вступления Украины - стандартный и частичная секторальная интеграция по аналогии с Норвегией и Швейцарией. Сейчас рабочим является второй вариант.

Украине дали статус кандидата в июне 2022 года, но конкретных сроков принятия в ЕС до сих пор нет. Некоторые европолитики говорят, что он может быть весьма долгим - 10-15 лет и более. К примеру, Турция имеет статус кандидата с 1999 года, но так и не приблизилась к членству.