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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Регионы России получили право полностью запретить продажу вейпов

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон, который позволяет региональным властям вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

Новые полномочия регионы смогут использовать в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что власти пошли на этот шаг ради защиты детей. По его словам, ароматизаторы в электронных сигаретах быстро вызывают зависимость у подростков, а 74% участников общественных опросов поддерживают максимально жесткие ограничения, пишет РГ.

Помимо возможных запретов, закон вводит строгие правила для бизнеса. С 1 октября 2026 года предприниматели обязаны получать лицензии на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Глава профильного комитета Сергей Леонов отметил, что сейчас многие точки работают без проверок и отчетов, но теперь власти будут контролировать каждый объект торговли.

Депутат Никита Чаплин добавил, что отдельную лицензию придется оформлять на каждую торговую точку и даже на каждую машину, которая развозит товар.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что 74% россиян одобряют полный запрет вейпов, поэтому правительство рассмотрит закон, дающий регионам право самостоятельно запрещать их продажу. Ранее в стране уже ввели жесткие ограничения: электронные сигареты нельзя покупать в интернете, через автоматы или на ярмарках.

Теги: вейп, запрет, продажа


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