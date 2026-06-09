В Петербурге политик призвал завершить СВО ядерным ударом

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выслушали представителей партий, которые не входят в состав парламента. Самым громким событием дня стала речь Виктора Перова из партии "Социальная защита".

Политик напомнил собравшимся о причинах начала спецоперации и обвинил украинские власти в агрессии против России под руководством Евросоюза.

Для решения ситуации Перов призвал депутатов отправить официальную просьбу президенту страны. Он предложил применить ядерное оружие против "сторонников Бандеры". По мнению Перова, такой радикальный шаг заставит противника подписать мирные соглашения.

Однако закончить свою мысль оратор не смог. Как только он озвучил предложение о ядерном ударе, технические службы сразу выключили ему микрофон и лишили возможности продолжать выступление.