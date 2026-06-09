Хостелы Екатеринбурга освободили от туристического налога

Хостелы и гостиницы Екатеринбурга без "звезд" с номерным фондом 4 и 5 категорий освободили от туристического налога. Решение было принято на заседании гордумы.

Льгота будет действовать весь 2026 и 2027 годы. При этом, как отметили в гордуме, из-за этого город недополучит 9,3 млн рублей.

Всего таких заведений в уральской столице 57. Ранее на комиссии по бюджету и экономполитике депутаты проголосовали за освобождение хостелов и мини-гостиниц от турналога. По словам депутата гордумы Алексея Вихарева, сейчас у эконом-гостиниц непростые времена. За последние три года их загрузка упала с 72 до 53%, а потому будет справедливо поддержать и малый бизнес.

Ранее сообщалось, что владельцы екатеринбургских хостелов жалуются на риски для бизнеса из-за турналога. Он начал действовать в городе в 2025 году.