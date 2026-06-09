09 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Росимущество отказывает в ремонте бомбоубежищ Екатеринбурга из-за отсутствия финансирования

Росимущество вот уже 1,5 года отказывает в ремонте федеральных бомбоубежищ на территории Екатеринбурга, несмотря на решение судов. Причиной является отсутствие финансирования. Об этом сегодня было сказано на заседании гордумы.

Изначально вопрос о ремонте бомбоубежища в Кольцово поднял депутат Михаил Вечкензин. По его словам, бомбоубежище давно заброшено, использовалось как свалка и ночлег для бездомных, несмотря на то, что находится рядом со школой №92 во дворах жилых домов и может понадобиться в случае ракетной опасности.

"За последние 20 лет оно точно не работало по назначению. Кто от нас сейчас будет отвечать за этот вопрос, за чей счет мы его можем восстановить либо не восстановить? Потому что вопрос актуальный, и в условиях того, что нам постоянно сейчас приходят СМСки о ракетной опасности, жители интересуются и в социальных сетях, и на личных приемах, что же им делать. Может ли город забрать федеральные бомбоубежища себе, потому что федералы с ним точно ничего делать не будут?" - спросил Вечкензин.

На это директор департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Майя Строшкова ответила, что муниципалитет не может этого сделать. По ее словам, такие попытки были, но после суда вопрос был решен - есть ответственное лицо, которое должно привести федеральные бомбоубежища в порядок, и деньги на это должен выделить собственник или тот, кто долгие годы эксплуатировал или не эксплуатировал объект.

"Бомбоубежище в Кольцово федеральное - одно из более 400 объектов, которые сегодня у территориального агентства числятся. По большинству из них прокуратура провела суды, обязывая территориальное управление [Росимущества] привести в порядок. Примерно прошло полтора года, результат вы знаете", - заключила Строшкова.

Эту информацию подтвердил и городской прокурор Игорь Корелов. Он отметил, что все территориальные прокуроры уже проводили проверки и принимали меры. Имеются просуженные иски, а обязанность привести объекты в соответствие возложена на федеральный орган. Пока ответ от них один: "Финансирование отсутствует". Единственная возможность повлиять на них законно - это привлечь за неисполнение решения суда, однако сроков прокурор не назвал. При этом он отметил, что не уверен, что Росимущество отремонтирует бомбоубежища в 2026 году.

Что касается муниципальных бомбоубежищ, с 2019 года было отремонтировано 46 объектов, а полностью завершить работы планируется в этом году. Однако, как отметила Строшкова, их приводят в порядок не до уровня "бомбоубежищ", а до уровней "укрытий".

"Соответствующие документы у нас приняты, что они могут быть в таком состоянии, и на понижение статуса сегодня документы отправлены в МЧС Свердловской области. Министерство безопасности с нами согласилось. Полноценных бомбоубежищ осталось в городе 21. Что касается жилых домов, у нас таких адресов 16 (где находятся бомбоубежища, - прим.ред.). В этом году мы закончим там ремонт, в бюджете деньги на это выделены", - добавила Строшкова.

Теги: Росимущество, Екатеринбург, бомбоубежище


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