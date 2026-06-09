В Перми пожарные ликвидировали последствия возгорания в автосалоне

Огнеборцы эвакуировали 48 автомобилей во время пожара из автосалона "Дав-авто" на ул. Героев Хасана, сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

В 13.31 объявлена ликвидация последствий горения. Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня на большую площадь. К тушению привлекались 84 человек личного состава и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 74 человек личного состава и 23 единицы техники.

Пострадавших нет. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.