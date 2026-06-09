Российские зенитчики нейтрализовали 551 дрон за сутки

Министерство обороны РФ отчиталось о работе систем противовоздушной обороны за прошедшие сутки. Российские военные ликвидировали 551 украинский беспилотник самолетного типа. Помимо огромного количества дронов, расчеты ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб.

Также бойцы перехватили два реактивных снаряда, которые противник выпустил из американской системы залпового огня HIMARS. Таким образом, за 24 часа армия отразила массированную атаку, уничтожив сотни воздушных целей на разных участках фронта.

Ранее в Крыму украинский дрон атаковал поезд Москва - Симферополь, в результате чего погиб помощник машиниста, а машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, их эвакуировали и доставляют в пункты назначения автобусами.