Володин: 74% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов

Полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% россиян, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ранее мы с вами неоднократно поднимали тему опасности вейпов. В ходе опроса 74% выступили за полный запрет их продажи", - написал он в Telegram-канале.

Володин сообщил, что сегодня депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят поправки о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Данная норма выработана с учетом позиции субъектов РФ, мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, экспертов, пояснил спикер Госдумы.

Ранее в России вступил в силу полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Теперь покупатели не смогут заказать вейп с доставкой на дом или оформить покупку в интернет-магазине. Закон также запрещает торговать вейпами на рынках, ярмарках, выставках и через торговые автоматы. Новые правила касаются всех устройств, включая безникотиновые модели.

При этом власти не запрещали сами вейпы. Люди по-прежнему могут покупать их в обычных магазинах и специализированных торговых точках. Законодатели объяснили, что такие меры помогут победить нелегальную торговлю и закроют подросткам доступ к этой продукции.