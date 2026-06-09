В Новосибирске пожилые родители задушили взрослого сына из-за его поведения

Следователи Новосибирской области задержали пожилую пару по подозрению в убийстве собственного 45-летнего сына. Трагедия произошла в частном доме Дзержинского района. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, родители задушили мужчину. Причиной расправы стали затяжные конфликты и "аморальное поведение" погибшего, которое отец и мать больше не могли терпеть.

Следствие уже возбудило уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Сотрудники ведомства установили, что в семье давно сложились неприязненные отношения. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство, чтобы выбрать для пенсионеров меру пресечения на время расследования. Все обстоятельства случившегося продолжают выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Сообщалось, что в Свердловской области перед судом предстанет жительница поселка Троицкий, которая убила своего сожителя во время пьяной ссоры. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 5 апреля мужчина оскорбил мать обвиняемой, после чего женщина ударила его ножом в грудь прямо на диване.