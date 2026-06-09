Украинских спортсменов оштрафовали за уход с пьедестала во время гимна России

Европейская федерация армрестлинга наказала украинских параспортсменов Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука. Организация выписала им штраф в размере 250 евро. Атлеты отказались слушать гимн России, который организаторы включили в честь победы россиянина Андрея Гаврилова на чемпионате Европы. Об этом инциденте Луцишин сообщил порталу Tribuna.ua.

Соревнования проходили в Будапеште с 8 по 20 мая. В весовой категории до 60 кг Сидорчук занял второе место, а Луцишин - третье. Спортсмены получили свои медали, но сразу покинули пьедестал, когда зазвучал российский гимн. Дмитрий Луцишин пояснил, что они заранее обсудили этот поступок с тренером и решили нарушить регламент награждения.

Хотя в официальных документах федерация указала Гаврилова как нейтрального атлета, во время церемонии организаторы подняли флаг России и включили государственный гимн. Представители EAF сочли поведение украинских призеров недопустимым и выписали им денежный штраф за несоблюдение спортивного протокола.

Ранее Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года в Германии, распределив 16 сборных, включая Украину, Казахстан, Канаду и США. При этом окончательное решение по допуску сборной России чиновники примут только в сентябре на конгрессе IIHF.