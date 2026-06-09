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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов вручил удостоверения мировым судьям, назначенным региональным парламентом

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов вручил удостоверения мировым судьям Залине Руслановой и Санчиру Цебекову. Их кандидатуры на должности мировых судей были рассмотрены и назначены в ходе заседании регионального парламента, состоявшемся 21 мая 2026 года.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Депутатский корпус утвердил на трёхлетний срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка № 3 Трусовского района города Астрахани Залину Русланову, которая имеет стаж работы по юридической специальности более 11 лет.

На должность мирового судьи судебного участка № 1 Володарского района Астраханской области на трёхлетний срок полномочий назначен Санчир Цебеков, который имеет стаж работы по юридической специальности более 11 лет.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что работа мировых судей — это большая ответственность. Главное в их деятельности — взаимодействие с людьми. Председатель Думы Астраханской области подчеркнул, что именно в общении с гражданами, в умении услышать и разобраться в каждой конкретной ситуации проявляется профессионализм судьи.

«Задача мирового судьи — служить закону и людям. Именно от того, насколько корректно и профессионально судья выстраивает общение, во многом зависит доверие людей к правосудию, которое должно быть справедливым, доступным и понятным для каждого жителя региона», — подчеркнул Игорь Мартынов.

Вручая удостоверения, спикер пожелал мировым судьям успехов в работе и профессионального роста.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Напомним, мировые судьи назначаются на должность Думой Астраханской области по представлению председателя Астраханского областного суда, основанному на заключении квалификационной коллегии судей.

Теги: игорь мартынов, мировые судьи, дума астраханской области


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