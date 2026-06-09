Более 34 тысяч жителей Брянской области остались без света после атаки ВСУ

ВСУ нанесли удар по энергообъекту в Брянской области, в результате более 34 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

По его словам, специалистам удалось практически полностью восстановить подачу электроэнергии потребителям. Работы продолжаются.

В ночь на 9 июня в Брянской области была объявлена беспилотная опасность.

Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ.