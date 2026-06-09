Сергей Кравчук поблагодарил предпринимателей Хабаровска, которые берут на себя социальную нагрузку по благоустройству города

В центре Хабаровска появился яркий мурал с символами краевой столицы. Масштабное художественное украшение появилось на стене здания по адресу улица Пушкина, 2. На нем изображены достопримечательности города, такие как утес, памятник Муравьеву-Амурскому, колесо обозрения, а также милые персонажи - девочка с птичкой Тари и крокодилом. Перед началом работ стена, находившаяся в неудовлетворительном состоянии, была отремонтирована силами группы компаний «Тари». После завершения ремонтных работ художники нанесли красочное изображение, которое уже привлекает внимание горожан.

«В краевой столице ценят предпринимателей, которые приходят не только вести бизнес, но и берут на себя социальную нагрузку. Мы запустили проект по созданию муралов, чтобы сделать Хабаровск ярче и интереснее для жителей и гостей города. Нам предложили привести в порядок эту подпорную стену - отремонтировать ее и создать на ней прекрасную картину. Отмечу, что в краевом центре продолжается работа по созданию патриотических изображений на стенах зданий. Например, к 9 мая мы вместе с ветеранами и жителями города открыли мурал, посвященный Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Это отличный пример того, как современное искусство служит делу патриотического воспитания. Такие яркие образы привлекают внимание молодежи, заставляют юных хабаровчан и гостей города интересоваться историей своей страны», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Администрация Центрального района активно сотрудничает с бизнес-сообществом и художниками. Предварительно мы предлагаем места для муралов и согласовываем их либо с собственниками жилых помещений, либо с другими владельцами объектов — как в случае с этой подпорной стенкой. Важно отметить, что стена требовала ремонта, и благодаря проекту она не только получила новое художественное оформление, но и была полностью восстановлена», - сообщила Надежда Вергасова, заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом.

Новый мурал уже стал популярной локацией для фотосессий.