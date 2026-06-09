Игорь Седов и Мария Лиджиева организовали выездное совещание в Ленинском районе Астрахани

Сегодня состоялась встреча с жителями Ленинского района, организованная председателем Городской Думы Игорем Седовым и депутатом по округу Марией Лиджиевой, на которую также были приглашены представители Управления дорожного хозяйства и транспорта города.

Одной из активисток встречи стала Татьяна Николаевна И., представляющая дом № 28 по улице Савушкина. Она подняла ряд вопросов, касающихся благоустройства придомовой территории, ремонта внутриквартального проезда и безопасности дорожного движения в районе.

Важным аспектом её обращения стало восстановление горизонтальной дорожной разметки на улице Бертюльская, искусственных неровностей и установки знаков дорожного движения, чтобы замедлить движение автомобилей и защитить пешеходов, особенно детей, которые ежедневно направляются на занятия в Детскую школу искусств имени М.П. Максаковой.

Депутаты отметили, что вопросы благоустройства придомовой территории, ремонта дорожного полотна и безопасности дорожного движения будут переданы в соответствующие инстанции для дальнейшего рассмотрения и оперативного реагирования. Они подчеркнули важность такого взаимодействия и призвали всех жителей активно участвовать в жизни района, делясь своими предложениями и проблемами.