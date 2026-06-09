Торговля России и Китая выросла на 23% за пять месяцев 2026 года

Главное таможенное управление КНР опубликовало новые данные о торговле с Россией. С января по май 2026 года объем сделок между странами увеличился на 22,9% и достиг 109,5 млрд долларов. Китайские компании продали в Россию товары на 49,17 млрд долларов, что на 26,4% больше прошлогодних показателей. Российский экспорт в Китай тоже вырос на 20,2% и составил 60,35 млрд долларов, пишет ТАСС.

В мае партнеры наторговали на 23,72 млрд долларов. Этот результат в точности повторил показатели апреля. Основную часть доходов России принесли продажи нефти, природного газа и угля. Также китайские компании активно покупали российскую медь, древесину, топливо и морепродукты. В ответ Китай поставлял в Россию самую разную продукцию: от автомобилей, тракторов и компьютеров до смартфонов, заводского оборудования, детских игрушек и алкоголя.

В 2024 году страны установили исторический рекорд, когда товарооборот превысил 244 млрд долларов. Однако в 2025 году активность бизнеса снизилась на 6,9%, а общая сумма сделок упала до 228,1 млрд долларов. Сейчас статистика показывает, что торговые отношения между государствами снова пошли вверх и возвращаются к пиковым значениям.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых СМИ заявил, что Москва и Пекин готовят новые важные договоренности в экономической сфере. Глава государства выразил уверенность, что в ближайшее время страны официально объявят о масштабных совместных решениях.