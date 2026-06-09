В Тюмени по проезжей части у аэропорта бегал ребенок в одном подгузнике

В Тюмени в районе аэропорта Рощино заметили ребенка, который в одном подгузнике бегал по проезжей части без взрослых, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о произошедшем появилась в местных соцсетях. Инцидент произошел возле гостиницы "Лайнер".

Прокуратура Тюменской области по данному факту организовала проведение проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе ведомства, будет дана оценка надлежащему исполнению родителями малолетнего своих обязанностей.



При наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе по защите прав и законных интересов ребёнка.