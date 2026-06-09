Вопросы организации детской оздоровительной кампании на Кубани обсудили на планерном совещании ЗСК

На еженедельном планерном совещании под председательством руководителя ЗСК Юрия Бурлачко парламентарии Кубани обсудили вопросы организации летней детской оздоровительной кампании. В совещании участвовали руководители профильных краевых министерств.

Открывая совещание, председатель ЗСК отметил, что парламент Краснодарского края на постоянной основе ведет работу по созданию эффективной правовой базы, способствующей развитию и укреплению санаторно-курортной отрасли.

«Эта тема заслуживает пристального внимания, так как детский отдых и оздоровление – предмет особой заботы государства. В последнее время наши усилия были сосредоточены на создании условий для развития отрасли и оказании эффективных мер поддержки детским здравницам. События последних лет усложнили ситуацию в этой сфере, привели к сокращению численности детских лагерей. Недавняя ЧС в Анапе и Туапсе также повлияла на отрасль. Тем не менее на сегодняшний день мы видим, что ситуация, несмотря на сложности, разрешается. Появляются новые здравницы. Активно в этой сфере работает и частный бизнес», – обращаясь к коллегам, начал разговор Юрий Бурлачко.

Министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша в своем выступлении сообщил, что в летний период будут работать 1678 организаций различных типов – 90 стационарных круглогодичных и сезонных, 1031 пришкольный лагерь, 494 труда и отдыха и 63 палаточных. Летом на Кубани отдохнут и оздоровятся порядка 355 тыс. детей, в том числе 140 тыс. – из других регионов и стран. Особое внимание будет уделено детям социально незащищенных категорий. В планах оздоровить 44 тыс. таких мальчишек и девчонок, около 8 тыс. детей участников СВО, более 45 тыс. из многодетных семей. Общий бюджет детской оздоровительной кампании этого года составляет 3,5 млрд рублей, из них 2,6 млрд из бюджета края.

Для сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха в регионе оказываются различные меры господдержки - субсидии из бюджета края на укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, обеспечение отдыха детей-инвалидов, а также предоставление пониженной ставки по налогу на имущество организаций детского отдыха в размере 99% и инвестиционного налогового вычета. Благодаря проводимой работе, добавил Сергей Гаркуша, за последние 5 лет на территории края открылось 6 новых детских лагерей.

Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия края Елена Логунова в своем выступлении рассказала о проведении работы по обеспечению безопасности детей на водных объектах, контроле качества предоставления услуг, о подготовке кадров для работы с детьми. В частности, работа ведется по реализуемому в крае проекту «Кадровая школа», участниками которого за 4 года стали 10 тысяч студентов. Относительно финансовой поддержки детских здравниц и сохранении объектов инфраструктуры детского отдыха замминистра сообщила, что министерством главам муниципальных образований рекомендовано внести поправки в генпланы и отразить в них территории, на которых расположены детские здравницы, исключив таким образом возможность строительства иных объектов. Кроме того, главам рекомендовано проработать вопрос снижения ставки по земельному налогу для таких объектов. В части детского туризма ведомством совместно с муниципалитетами сформирован перечень из 16 маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой региона.

Также с содокладом выступил и министр образования, науки и молодежной политики Кубани Сергей Пронько. По его словам, главной задачей ведомства на летнюю кампанию 2026 года является увеличение охвата школьников разными видами летнего отдыха и занятости, в том числе малозатратными. Массовая работа пришкольных лагерей стартовала 1 июня. Различными формами досуга и отдыха будут охвачены порядка 115 тысяч школьников.

Глава профильного комитета ЗСК Александр Джеус отметил, что вопрос организации детского летнего отдыха находится на особом контроле депутатов.

Юрий Бурлачко в ходе обсуждения поинтересовался у министра труда и соцразвития, как обеспечивается отдых и оздоровление детей участников специальной военной операции. Сергей Гаркуша пояснил, что этой категории граждан в 2025 году предоставлено 200 бесплатных путевок. Аналогичная работа проводится и в этом году, добавил он. Также председатель ЗСК затронул и вопрос эффективности реализации мероприятий по возведению быстровозводимых корпусов. По мнению министра труда, это максимально эффективная мера и единственный выход для сохранения инфраструктуры организаций детского отдыха. С 2023 года в 8 лагерях возведено 44 модуля на 8,5 тыс. мест. В этом году на эти цели заложено 137 млн рублей.

Завершая обсуждение, председатель Заксобрания Юрий Бурлачко сказал,: «Начались каникулы – время детского отдыха. Необходимо сделать его безопасным на всех этапах и во всех учреждениях. Я уверен, что те задачи, которые стоят, будут реализованы. Вместе с тем, учитывая сложившуюся ситуацию, детские здравницы нуждаются в поддержке со стороны государства. Поэтому необходимо совместно с профильными министерствами продолжать поиск дополнительных мер их поддержки как на региональном, так и на федеральном уровне».

В резолюции планерного совещания нашли отражение подготовленные профильным комитетом ЗСК рекомендации, а также высказанные в рамках обсуждения пожелания и предложения.