Депутат предлагает ускорить объявление результатов ЕГЭ и ОГЭ

Петербургский депутат Антон Соловьев обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой сократить сроки проверки и объявления результатов ЕГЭ и ОГЭ.

Он считает, что такое длительное ожидание (до 10 дней для ОГЭ и до двух недель для ЕГЭ) не только не оправдано, но и вызывает сильное эмоциональное напряжение у выпускников и их родителей, которые ждут полторы-две недели, пока им объявят результаты. Ведь выпускники решают, как им быть дальше, поэтому желательно их не томить такой задержкой. К тому же многие будут пересдавать ЕГЭ. Иногда выпускники сдают один ЕГЭ, даже не зная оценку по другим. Депутат предлагает сократить сроки до трех дней для предварительных результатов и до десяти дней для официальных.

Соловьев приводит в пример избирательную систему, которой тоже приходится обрабатывать большие объемы данных, но там все происходит за ночь. Хотя у экзаменов своя специфика, процесс явно можно ускорить, уверен он.

В 2026 году ОГЭ сдают около 1,7 млн девятиклассников, а ЕГЭ — около 750 тыс. одиннадцатиклассников.