09 Июня 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд планирует легализовать рынок труда 1,3 млн россиян

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство планирует легализовать 1,3 млн работников в 2026 году. За прошлый год профильные комиссии уже вывели из тени миллион человек, превысив план. Теперь показатели эффективности работы власти устанавливают для каждого региона отдельно, пишут "Ведомости".

Эксперты считают цель достижимой, если налоговая служба поможет выявить компании, которые подменяют трудовые отношения самозанятостью. По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александра Широва, обеление рынка пополнит региональные бюджеты налогами и обеспечит гражданам социальную защиту. Сегодня Минтруд оценивает масштаб теневого сектора в 5,3 млн человек.

Чаще всего неофициально работают в строительстве, торговле и общепите. При этом почти половина "серых" сотрудников готова легализовать доходы в ближайшее время. Котяков отмечает, что статус самозанятых имеют уже 14 млн человек, однако часть из них фактически выполняет функции штатных сотрудников.

Министр предупреждает: подмена трудового договора гражданским соглашением опасна для работника. В такой ситуации наниматель не отвечает за безопасность и условия труда, перекладывая все риски на исполнителя. Легализация призвана вернуть ответственность работодателям и защитить права граждан.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ-2026 заявил, что возможности роста экономики за счет привлечения новых кадров и запуска старых заводов практически закончились. Теперь развивать производство можно только интенсивным путем, повышая эффективность уже имеющихся ресурсов, что поможет избежать резкого роста цен и перегрева рынка. 

Теги: минтруд, самозанятость, работа


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