Бастрыкин займется делом о нападении мигрантов на екатеринбурженку в автобусе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании инцидента, произошедшего накануне в автобусе Екатеринбурга. Несколько молодых парней-мигрантов напали на девушку, а после и пассажира, который встал на ее защиту.

Ранее в сети появилось видео с нападением. Инцидент произошел 6 июня на маршруте №64. На остановке "Клеверный переулок" в автобус вошли несколько парней, которые пристали к девушке - они начали громко ее оскорблять, смеяться, а после один из них даже плюнул ей в лицо. На защиту девушки встал один из пассажиров, которого хулиганы избили, после чего вышли на следующей остановке.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.