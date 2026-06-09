Мост в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью вновь поврежден после атаки БПЛА

ВСУ снова ударили по мосту в районе Чонгара между Крымом и Херсонской областью.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале, мост поврежден, движение по нему перекрыто. Водителям предложили использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

По словам Сальдо, мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре.

"Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей", - написал губернатор.

В воскресенье, 7 июня, ВСУ также ударили по этому мосту. В результате было временно перекрыто движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) "Джанкой". Проезд в Крым остался доступен через два альтернативных АПП. В понедельник движение по мосту через Чонгарский пролив возобновили в реверсивном режиме.