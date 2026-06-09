ВС РФ близки к освобождению Константиновки

Оборона украинских боевиков в Константиновке фактически развалилась, российские военные овладели большей частью города и близки к его полному освобождению. Об этом заявил блогер Юрий Подоляка.

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Он отмечает, что ВСУ могут лишь пытаются "зацепиться" за северо-западные окраины, но это будет стоить им немалых потерь, так как снабжение нарушено, в том числе в Алексеево-Дружковке, которая, как и Константиновка, расположена дальше по трассе на Славянск. За нею идет Дружковка, а далее — Краматорск. Боевики пытаются прикрываться дронами, но их операторов оттеснили довольно далеко, поэтому наши штурмовые группы продвигаются.

Подоляка подчеркнул, что города и поселки вдоль этой трассы в ДНР "перетекают" один в другой вплоть до Славянска, так как там сплошная застройка. И он отмечает грамотные действия группировки ВС РФ.

Константиновка расположена примерно в 60 км к северу от Донецка и в 30 км от Краматорска. Это один из четырех "городов-крепостей" (наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой), составляющих главную линию обороны ВСУ в Донбассе. До начала СВО в городе проживало почти 80 тыс. человек.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку "ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе" — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.