В Перми огнеборцы спасли 19 автомобилей во время крупного пожара в автосалоне

Сегодня утром в Перми произошел крупный пожар в автосалоне "Дав-авто" на ул. Героев Хасана, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном здании автосалона поступило в 06.40. Площадь составила 400 квадратных метров. В 08.11 минут объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций. Огнеборцы эвакуировали автомобили из горящего автосалона — известно о спасении 19 транспортных средств.

На месте работают более 80 специалистов и 27 единиц техники. Ведется проливка конструкций. В результате инцидента никто не пострадал.



Причины пожара уточняются.