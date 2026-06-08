09 Июня 2026
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Умер глава Союза десантников Тюменской области Григорьев

Умер глава Союза десантников Тюменской области Григорий Григорьев.

Боевой офицер, ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Красной звезды Григорий Григорьев посвятил свою жизнь защите России, патриотическому воспитанию молодёжи, поддержке ветеранов и сохранению боевого братства. Отличаясь принципиальностью и честностью, Григорий Григорьевич знал цену верному и мудрому слову.

Его многочисленные выступления и комментарии в средствах массовой информации, в том числе в информационном центре правительства Тюменской области, а также работа в качестве лектора общества "Знание" – яркие примеры и уроки активной патриотической жизненной позиции. Твёрдо отстаивая историческую правду, Григорий Григорьевич заслужил высокий авторитет и искреннее уважение тюменских журналистов, сообщает информационный центр правительства региона.

О дате, времени, месте прощания и похорон, а также о причинах смерти Григорьева не сообщается. Основатель и президент фонда "Путевка в Жизнь" Олег Мисько, комментируя на своей странице "ВКонтакте" смерть Григорьева, счёл, что Тюменская область потеряла человека уникального масштаба, настоящего Офицера и мудрого наставника. 

Теги: Григорий Григорьев, смерть


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