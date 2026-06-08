Перебои с топливом фиксируют на мелких заправках Кубани

В Краснодарском крае на ряде мелких автозаправочных станций возникают временные трудности с бензином, сообщили в оперштабе региона.

Причина заключается в сбое мелкооптовых закупок, что привело к нехватке топлива на мелких АЗС и спровоцировало спрос у крупных сетевых операторов, где бензин есть в наличии.

Всего в регионе работает более тысячи АЗС, около половины из которых принадлежат крупным нефтедобывающим и перерабатывающим компаниям, остальная часть — частным операторам, уточнили в оперштабе. Они покупают бензин мелким оптом партиями, у них нет долгосрочных контрактов и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.

"Были случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС: его не успели подвезти из-за резкого роста спроса. Однако ситуации кратковременные, обычно проблему решают за несколько часов", - сообщили в оперштабе.

Отметим, география топливного кризиса расширяется с каждым днем. С конца мая в ряде регионов России действуют ограничения на продажу топлива: в Крыму и Севастополе полностью прекращена свободная продажа бензина за наличные, по талонам отпускают не более 20 литров в одни руки; в Москве и Московской области на отдельных АЗС (ОРТК, "Лукойл", "Газпром") лимиты составляют 60–150 литров на чек; в Санкт Петербурге на некоторых отдаленных заправках ("Киришиавтосервис", "Роснефть") ввели ограничения 50–95 литров; в Курской и Белгородской областях на АЗС "Роснефти" запретили заливать топливо в канистры и установили лимит 20 литров на бензобак. Проблемы вызваны ударами по НПЗ, логистическими сбоями и сезонным ростом спроса.