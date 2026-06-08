В Прикамье предприятие загрязняет реку сточными водами

Общественники Народного фронта сообщили о загрязнении реки в Култаево, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным активистов, промышленное предприятие долгое время сбрасывает канализационные стоки в реку села Култаево. Из-за этого водоем загрязняется, а над округой стоит резкий невыносимый запах, от которого страдают местные жители. И несмотря на то, что контролирующие органы уже выявляли нарушения, меры к их устранению до сих пор не приняты.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что следователи СК России проверяют информацию о загрязнении вод в Пермском районе. Следователем Пермского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России по информации, размещенной в соцмедиа, о загрязнении реки организовано проведение процессуальной проверки по ст. 250 УК РФ.

По данным ведомства, с июня 2025 года жители села Култаево жалуются на состояние реки, протекающей вдоль одной из улиц. По словам заявителей, местное промышленное предприятие осуществляет сброс стоков в реку. Анализ речной воды подтвердил загрязнение, характерное для канализационных стоков.

Следователями будут изучены все доводы, приведенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края организовала проверку по факту попадания загрязненных сточных вод в водный объект в Култаево.



В ходе надзорных мероприятий планируется оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства об охране вод, а также влияние сбросов на экологическую систему водного объекта.



При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.