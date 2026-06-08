Василий Козлов назначен вице-губернатором Свердловской области

На должность вице-губернатора Свердловской области назначен Василий Козлов. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, указ о его назначении подписал губернатор Денис Паслер.

На своем посту Козлов будет отвечать за деятельность областного правительства по выполнению функций межотраслевого управления в сферах внутренней и информационной политики. Также он будет курировать деятельность департамента внутренней политики и департамента информационной политики.

Козлов приступит к исполнению обязанностей со вторника, 9 июня.

Напомним, недавно указом Паслера был назначен первый заместитель министра финансов Свердловской области.