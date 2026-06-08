В Челябинске 245 домов остаются без горячей воды

Глава Челябинска Алексей Лошкин провёл совещание. Одной из его тем стало наличие в домах горожан горячей воды.

Первый этап гидравлических испытаний завершился 2 июня, однако 245 домов остаются без горячего водоснабжения. Из них 229 – в Металлургическом районе. Причина – повреждения на сетях. Например, опрессовка выявила серьёзные дефекты на теплотрассе по улице 50-летия ВЛКСМ.

"Компания "УСТЭК" запланировала капитальный ремонт этого участка в течение летнего сезона. Параллельно проложат временный трубопровод для подачи горячей воды жителям. Эти работы существенно улучшат надежность тепловой сети в районе", - приводит пресс-служба мэрии позицию Лошкина.