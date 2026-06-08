«Мы – граждане России» - в Думе Астраханской области вручили первые паспорта школьникам региона

В рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России!» в Думе Астраханской области состоялось вручение паспортов ребятам региона, которым исполнилось 14 лет.

В рамках поручения Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова вице-спикер регионального парламента Олег Петелин вручил главный документ гражданина Российской Федерации восьми школьникам, активно проявившим себя в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности.

Мероприятие организовано Астраханской региональной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке областного парламента. Церемония вручения главного документа гражданина Российской Федерации приурочена к празднованию Дня России.

Открывая церемонию, Олег Петелин поздравил юных астраханцев со знаменательным событием в жизни: «Желаю вам достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться и бережно относиться к своему паспорту. Здоровья вам и новых успехов!»

Также со словами поздравлений к школьникам обратилась заместитель Председателя Астраханской региональной организации «Российский Союз Молодежи» Аматулла Алиева.

На торжественном мероприятии отметили восемь школьников, которые проявили себя в различных сферах: науке, спорте, творчестве или общественной жизни. В их числе – победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, добровольцы, активисты школ и члены общественных организаций.