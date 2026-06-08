Явлинский считает ядерный удар неизбежным в случае войны с Европой

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский спрогнозировал катастрофический сценарий при возможном столкновении России и Европы. В интервью RTVI он заявил, что не видит другого пути развития событий, если противостояние перейдет в открытую военную фазу. По его мнению, ядерный удар в такой ситуации станет неизбежным.

Политик полагает, что участники конфликта нажмут кнопки пуска ракет практически одновременно. Он подчеркнул, что в первые же дни будет невозможно понять, кто именно ударил первым, а кто вторым. Явлинский убежден, что из-за высокой скорости событий применение ядерных боеголовок произойдет автоматически. Таким образом, любое масштабное сражение между сторонами быстро перерастет в глобальную атомную катастрофу.

Сообщалось, что США и НАТО обсуждают усиление ядерного присутствия в Европе, рассматривая возможность размещения в европейских странах самолетов, способных нести американские атомные боеголовки. Наибольшую активность в этом вопросе проявляют Польша, Прибалтика и Финляндия, которые оправдывают необходимость ядерного сдерживания "российской угрозой".