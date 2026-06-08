СМИ: Трамп привлек патриарха Иерусалима к переговорам РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп договорился с греко-православным патриархом Иерусалима Феофилом III о его посредническом участии в переговорах между РФ и Украиной. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

По их информации, священнослужитель должен лично пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным до конца июня.

Газета отмечает, что Феофил считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире.

Напомним, в диалоге России и Украины также хотят участвовать европейцы. Накануне, после переговоров с Зеленским, лидеры Британии, Франции и Германии опубликовали совместное заявление, в котором поддержали прямые переговоры России и Украины при посредничестве США и ЕС.

В Кремле заявляли, что Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, поскольку является стороной конфликта.