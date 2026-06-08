Преподаватель рассказал о тройном отрицательном отборе учителей в школах

Учителя в школе фактически проходят тройной отрицательный отбор. Об этом рассказал преподаватель московского колледжа, участник СВО Денис Чувашев, говоря о причинах высокого спроса на репетиторов.

По его мнению, в большинстве школ просто нет достаточного количества квалифицированных учителей.

"На первой ступени этого отбора в педагогические вузы идут те, кто не смог поступить больше никуда. Тот огромный конкурс в педвузы, которым так хвастается [министр просвещения РФ Сергей] Кравцов, обусловлен "запасным аэродромом" для многих абитуриентов, которые подают несколько заявлений, и в том случае, если никуда не прошли, идут в педвуз. Получив образование, на второй ступени этого отбора очень многие устраиваются где угодно, только не в школах. А на третьей ступени люди, которые все-таки пошли в школы, уходят через полтора-два года, потому что за это время смогли найти себе другую работу, а здесь поняли, что им невозможно находиться. Вот эта тройная система отбора действует сейчас в наших школах", - рассказал преподаватель.

О большой проблеме с квалификацией учителей в школах заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, которая привела письмо выпускницы. Та пишет, что проблемы с учителями серьезнейшие, и за 11 лет ситуация ничуть не улучшилась.