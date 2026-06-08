Израильские спецслужбы шпионили за чиновниками США

Израильские спецслужбы, видимо, прослушивали американских высокопоставленных чиновников, в том числе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на американскую разведку.

Прослушке подвергался также замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби и его заместитель Майкл Димино. Разведывательное управление Пентагона повысило уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля с высокого до критического. Фактически Израиль установил или пытался установить слежку за официальными лицами США. В США считают, что Израиль "перешел черту". Сотрудничество между военными двух стран было и есть на высоком уровне, но есть данные, которыми не делятся. И Израиль явно преступил границы дозволенного.

В Израиле это опровергают. Там заявили, что не шпионят за союзниками. При этом оппоненты президента США Дональда Трампа заявляют, что и так он подпал под очень сильное влияние Израиля, а демократы обвиняют его в том, что он пошел на поводу у премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.

В мае лидеры стран провели разговор на повышенных тонах, а Трамп будто бы обругал Нетаньяху за новые удары по Бейруту и назвал его "сумасшедшим", обвинив в неблагодарности. Израиль настраивает против себя весь мир, сказал президент США.

Политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что произраильский консенсус, доминировавший в США, уходит в прошлое.