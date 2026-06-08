ЧМ по водным видам спорта может пройти в Екатеринбурге

Местом проведения Чемпионата мира по водным видам спорта может стать Екатеринбург или Санкт-Петербург. Соревнования могут пройти в 2031 или 2033 году, заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

"Сегодня, если реально обсуждать, мы можем рассчитывать на Екатеринбург или Санкт-Петербург. Но другие города не в состоянии принять эти соревнования по инфраструктуре. Есть задача, поставленная президентом России и министром спорта, и мы должны ставить вопрос: что мы можем изменить для того, чтобы наши спортсмены все больше и больше не только возвращались на международную арену. И все-таки привозили медали, в том числе золотые", - цитирует Мазепина ТАСС.

Он также добавил, что ЧМ в 2031 и 2033 годах - это те соревнования, которые Международная федерация водных видов спорта готова обсуждать с Россией.