Тюменская область вошла в пятерку лидеров по развитию кадровых и трудовых ресурсов в Национальном инвестиционном рейтинге, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



На полях Петербургского международного экономического форума были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Тюменская область заняла пятое место в ключевом направлении рейтинга — "Кадровые и трудовые ресурсы".



Результат подтверждает высокую эффективность региональной политики в сфере занятости, развития кадрового потенциала и поддержки работодателей. Тюменская область входит в число сильнейших регионов страны в области подготовки, привлечения и эффективного использования трудового потенциала.



Национальный рейтинг, инициированный Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, формируется с 2014 года. Его цель — оценка усилий регионов по созданию благоприятной среды для бизнеса, выявление и тиражирование передовых практик, а также стимулирование здоровой конкуренции между субъектами РФ за привлечение инвестиций и реализацию масштабных проектов.