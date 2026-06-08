Суд Москвы заочно дал 10 лет колонии Михаилу Ходорковскому* за фейки об армии

Мещанский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ходорковскому*. Судья признала его виновным в распространении ложной информации о работе Вооруженных сил России. За это преступление он получил 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Так как Ходорковский* находится за границей, суд провел заседание в заочном формате, пишет ТАСС.

Помимо тюремного срока, суд на пять лет лишил осужденного права администрировать интернет-ресурсы. Ранее по этому же делу государство конфисковало недвижимость Ходорковского* и лишило его родственников права жить в московской квартире. Теперь судебное решение официально закрепило наказание за публичные высказывания бывшего главы ЮКОСа о действиях российской армии. На данный момент приговор уже вступил в силу.

Ранее следователи объявили Гарри Каспарова* в международный розыск после того, как суд заочно арестовал его на два месяца. Оппозиционера обвиняют в оправдании терроризма через интернет и неоднократном нарушении правил работы иноагента.

*власти РФ признали их иноагентами и внесли в список экстремистов и террористов.