МИД РФ: Выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала парламентские выборы в Армении. Дипломат отметила, что они прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада.

Власти Армении грубо нарушали процедуры на парламентских выборах, заявила Захарова. Она обратила внимание, что репрессиям подвержены политсилы, выступающие за членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ и отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз.

При этом голосование показали, что поддержка партии "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна заметно снизилась, отметила дипломат.

Россия намерена выстраивать курс с учетом реальных шагов армянского руководства, резюмировала Захарова.

Ранее стало известно, что действующий премьер Армении Никол Пашинян снова получит право самостоятельно сформировать правительство страны по итогам прошедших выборах. Его партия лидирует на выборах с 49,81% голосов.