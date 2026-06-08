Премьер-министр Южной Осетии Дзамболат Тадтаев уволился по собственному желанию

Председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев решил оставить свою должность. О своем уходе он объявил прямо во время заседания кабинета министров, где лично подал заявление об отставке. Президент республики Алан Гаглоев сразу принял это решение. Глава региона выразил Тадтаеву благодарность за все результаты, которых тот добился на своем посту.

Пресс-служба президента уже опубликовала официальное сообщение о кадровых переменах на государственном сайте. Текст подтверждает, что премьер-министр уходит добровольно. Пока власти не называют причины такого шага и не сообщают, кто станет новым руководителем правительства. Несмотря на смену лидера, кабинет министров продолжает выполнять свои текущие задачи в штатном режиме.