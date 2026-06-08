Военные корабли ЕС смогут задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море

Европейские страны разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, корабли миссии IRINI получили право на бортовой досмотр судов так называемого "теневого флота".

Каллас подчеркнула, что главной задачей этих действий станет "ограничение возможностей России по финансированию" СВО, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций ЕС будет нацелен на военно-промышленный комплекс РФ и "теневой флот".

В МИД РФ заявляли, что введение санкций против российских судоходных компаний и объявление судов, перевозящих отечественные углеводороды, "теневым флотом" РФ грубо нарушает международное право.