08 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

МВД предупреждает: новый вирус Drama RAT захватывает смартфоны на Android

Киберполиция МВД России обнаружила новую опасную программу Drama RAT, которая угрожает владельцам Android-устройств. Этот вирус позволяет преступникам удаленно управлять чужим смартфоном, воровать данные из банковских приложений и полностью закрывать владельцу доступ к телефону. Мошенники рассылают вредоносный код через мессенджеры, СМС и электронную почту. Они заманивают жертв обещаниями бесплатного доступа к ChatGPT или "Яндекс.Музыке", предлагают новые VPN и моды для Minecraft. Иногда хакеры присылают файлы с названиями "Счет на оплату" или "Декларация", чтобы человек скачал их из любопытства или страха.

Сразу после установки приложение просит разрешить обновление, но вместо полезных функций незаметно загружает сам вирус. Затем программа требует доступ к "Службе специальных возможностей". Если пользователь нажимает "ок", троян начинает читать все на экране, перехватывать пароли и даже сам нажимать на кнопки в приложениях. Чтобы окончательно закрепиться в системе, программа заставляет человека установить PIN-код. С его помощью злоумышленник может в любой момент заблокировать смартфон для его настоящего владельца.

Эксперты МВД отмечают, что Drama RAT очень сложно обнаружить обычными антивирусами. Вирус прячет свой код в оперативной памяти устройства и использует зашифрованные каналы связи с сервером хакеров. В итоге преступник видит на своем экране полную информацию о жертве в реальном времени: ее местоположение, уровень заряда батареи, версию системы и даже то, какое приложение открыто в данный момент. Смартфон превращается в управляемого "зомби", который полностью подчиняется командам мошенников.

Сообщалось, что Госдума подготовила новый закон против мошенников, согласно которому с марта 2027 года банки и операторы связи будут обязаны полностью возмещать клиентам украденные деньги, если они пропустили атаку злоумышленников. Для борьбы с преступными схемами введут лимит на количество банковских карт (до 20 штук на человека), запретят расторгать договоры на сим-карты ранее чем через 90 дней после покупки и позволят блокировать вредоносные сайты без суда. 

Теги: вирус, Android, хакер


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