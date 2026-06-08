Заправщик АГЗС получил условный срок за взрыв жилого дома в Нижневартовске

Заправщик АГЗС Олег Евстегнеев, который с нарушениями заполнил газовый баллон пенсионера, получил условный срок за взрыв жилого дома в Нижневартовске, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, жертвами трагедии в декабре 2022 года стали 10 человек, в том числе четверо детей.

Ранее сообщалось, что 4 декабря 2022 года обвиняемый, зная о запрете на заполнение бытовых газовых баллонов на станции, не имея специального оборудования, заправил баллон и передал его собственнику. Около 18.00 в квартире дома по ул. Мира, 6а из-за нагревания избыточно заправленного баллона произошло расширение объема газа. Оно привело к разгерметизации корпуса, возгоранию смеси и пожару. Из-за взрыва оказался разрушен целый подъезд, дом пришлось в итоге снести. Уничтожено и повреждено имущество жильцов дома на сумму более 280 миллионов рублей.

Обвинение настаивало на назначении наказания в виде реального лишения свободы. Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Вину свою подсудимый не признал.

Как сообщает "Мегаполис", прокуратура оспорит приговор.