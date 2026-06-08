Свердловские врачи спасли руку рабочего от ампутации

Врачи Центральной городской клинической больницы №24 Екатеринбурга спасли от ампутации руку пациента. Подробнее о том, что произошло, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Пациента доставили в больницу с острой ишемией правой верхней конечности — из-за посттравматического тромбоза прекратился магистральный кровоток, а потому и возникла реальная угроза ампутации. Оказалось, что мужчина упал на рабочем месте с трехметровой высоты.

В больнице исследования подтвердили повреждение подмышечной артерии на уровне перехода в плечевую. Было принято решение срочно оперировать. На место незамедлительно вызвали сосудистого хирурга территориального центра медицины катастроф Вячеслава Бочегова, который совместно с бригадой врачей ЦГКБ №24 удалил поврежденный сегмент артерии и сформировал соединение концов артерии, полностью восстановив магистральный кровоток.

"Действовать нужно было срочно, промедление грозило некрозом конечности и, следовательно, неизбежной ампутацией. При травме магистральных артерий оптимальное время восстановления кровотока — не более 6-8 часов, иначе развиваются необратимые изменения, а попытка восстановить кровоток опасна для жизни. Наши медики уложились в 4,5 часа с момента травмы — это позволило спасти конечность от ампутации", — отметили в минздраве.