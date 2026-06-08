08 Июня 2026
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Землетрясение на Филиппинах: 15 человек погибли и сотни ранены

На юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По данным местного управления гражданской обороны, стихия унесла жизни минимум 15 человек. Большинство погибших жили в регионе Сокксксархен и на острове Минданао. Число раненых быстро растет: официальные лица сообщают о 129 пострадавших, а агентство Associated Press заявляет, что травмы получили более 200 человек. Посольство России сообщило, что среди пострадавших россиян нет.

Эпицентр находился в море рядом с городом Генерал-Сантос. Подземные толчки разрушили более двадцати зданий, в которых работали магазины и офисы. Из-за серьезных повреждений власти закрыли международный аэропорт Генерал-Сантоса. Сейсмологи продолжают фиксировать новые толчки - к этому часу они насчитали уже 138 афтершоков. Самые сильные из них достигали магнитуды 6,7, что создает дополнительную опасность для людей.

Сразу после катастрофы власти Филиппин, Индонезии, Японии и Австралии объявили угрозу цунами. В Японии даже начали эвакуацию сотен тысяч жителей прибрежных зон. На побережье Минданао приборы зафиксировали волны высотой до 1,4 метра. Сейчас спасатели разбирают завалы и помогают раненым, а большинство стран уже отменили предупреждения о цунами. Специалисты продолжают следить за ситуацией, так как земля в регионе все еще продолжает содрогаться.

В апреле в Тихом океане возле северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого находился в 169 километрах от Северо-Курильска. Подземные толчки случились 22 апреля на глубине 34 километров, и жители острова Парамушир ощутили колебания силой два-три балла. 

Теги: землетрясение, филиппины, амплитуда


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