Штаб Астрахани под руководством Игоря Седова при участии волонтеров отправил очередную партию гумпомощи бойцам на СВО

Муниципальный штаб гуманитарной помощи в Астрахани активно выполняет поступающие запросы от местных военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Руководит штабом председатель Городской Думы Игорь Седов.

Накануне при участии Инженерной школы, а также волонтёров из школ города Астрахани была собрана и направлена очередная партия груза для бойцов на Запорожское направление.

Бойцам отправили элементы питания для квадрокоптера, маскировочные сети, кондитерские изделия, съестные припасы и предметы личной гигиены. Работа по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим продолжается.