Банки и операторы связи вернут деньги жертвам мошенников: новый закон

Депутаты Госдумы существенно доработали второй пакет мер против мошенников и планируют принять его 9 июня. Теперь банки и операторы связи будут полностью компенсировать людям украденные деньги. Это произойдет, если компании не выполнят защитные действия и пропустят атаку злоумышленников. Правило о возврате средств начнет действовать с 1 марта 2027 года. Однако если организация сделала все по инструкции, а человек сам отдал деньги мошенникам, компенсацию платить не будут, сообщает "Ъ".

Авторы документа убрали из него несколько спорных идей. Например, они отказались от запрета использовать иностранную почту для регистрации на сайтах и от обязательной привязки банковского счета к ИНН. Зато в законе появились новые ограничения: теперь расторгнуть договор с оператором связи можно будет только через 90 дней после покупки сим-карты. Это поможет бороться с преступниками, которые используют одноразовые номера для обмана людей. Также власти ограничат количество банковских карт до 20 штук на одного человека.

Законопроект сохраняет и другие важные меры. Операторы будут маркировать звонки из-за границы, а абоненты смогут по желанию запрещать такие вызовы. Хостинг-провайдерам запретят размещать у себя VPN-сервисы, а сайты с вирусами будут блокировать без суда. Минцифры и представители бизнеса называют новую версию закона сбалансированной. Эксперты считают, что такие правила помогут разорвать связь между мошенниками и их жертвами, сделав кражу денег и данных гораздо более сложной задачей.

Ранее в Перми полиция возбудила уголовное дело после того, как 69-летний пенсионер отдал мошенникам все свои сбережения. Афера началась со звонка лжесотрудника службы доставки, который выманил у мужчины код из SMS якобы для получения посылки. После этого пострадавший заметил в своем аккаунте на "Госуслугах" чужую доверенность и позвонил по указанному в ней номеру.